Cidades Acompanhando a filha no Enem pela 7ª vez, mãe aguarda estudante concluir prova do lado de fora Divina Raimunda conta que filha quer cursar medicina e fala sobre jornada de expectativa

Sentada na calçada da 1ª Avenida, no Setor Universitário, em Goiânia, Divina Raimunda de Oliveira, de 59 anos, aguardava a filha e o neto, dois candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio. É o sétimo ano que Raimunda acompanha a filha, que quer cursar medicina. A servidora pública chegou ao local da prova por volta do meio-dia e conta que só vai embora quando...