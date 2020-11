Cidades Acidentes rodoviários marcam o dia da eleição em Goiás Mortos e feridos em rodovias goianas na data da escolha dos novos prefeitos e vereadores

Um casal morreu na madrugada deste domingo (15) em Caldas Novas, na GO-139, no trevo do Jardim dos Ipês, saída para Marzagão, num acidente envolvendo o GM Prisma em que estavam as duas vítimas e uma carreta. A colisão ocorreu por volta das 2h40. Testemunhas disseram que o Prisma foi atingido na traseira por uma caminhonete, cujo condutor fugiu do local, m...