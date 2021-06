Cidades Acidentes matam dois motociclistas em Goiânia e na BR-060 No Setor Faiçalville, na capital, colisão com um carro mata homem de 52 anos. Em Abadiânia, um condutor de 47 anos não resistiu a uma queda da motocicleta

Na noite deste sábado (19), um motociclista de 52 anos morreu após bater contra um carro na Avenida Rio Verde, no Setor Faiçalville, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima estava no sentido Setor Faiçalville – Garavelo quando um carro, que seguia em sentido oposto, virou à esquerda para entrar na Alameda A...