Três homens e duas mulheres faleceram entre a noite de sábado e este domingo (17) em razão de acidentes rodoviários em Goiás. Em Alexânia, na região do Entorno do Distrito Federal (DF), dois jovens morreram e outros quatro ficaram feridos após o Ford Ka em que todos eles estavam capotar na ponte do Rio Galinha. O grupo voltava de uma festa de aniversário na manhã deste ...