Cidades Acidentes em rodovias goianas matam dois e deixam vários feridos Em um dos casos, o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e o veículo tombou

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em três acidentes nas rodovias goianas entre a noite desta quinta-feira (2) e a madrugada desta sexta-feira (3). No km-08 da BR-020, em Vila Boa de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, o passageiro de um ônibus de turismo morreu e vários ficaram feridos. O motorista do veículo seguia pela rodovia quando perdeu o cont...