Cidades Acidentes deste domingo (7) deixam quatro mortos e dois feridos em Goiás No início do dia, um carro bateu contra um grupo de sete ciclistas que trafegavam pela BR-060, entre as cidades de Varjão e Cezarina, e duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Na manhã deste domingo (7), quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em acidentes pelo Estado de Goiás. No início do dia, um carro bateu contra um grupo de sete ciclistas que trafegavam pela BR-060, no KM 217, entre as cidades de Varjão e Cezarina, duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Segundo a Polícia Civil de Trindade, o motorista d...