Acidentes de trânsito deixam uma pessoa morta e outra ferida em Goiânia neste domingo (10)

Dois acidentes de trânsito deixaram uma pessoa morta e outra gravemente ferida neste domingo (10), em Goiânia. O primeiro ocorreu durante a madrugada na Avenida Mato Grosso do Sul, no Setor Perim. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), uma mulher foi atropelada e morreu no local. A vítima não foi identificada porque...