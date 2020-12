Cidades Acidentes complicam o trânsito na manhã desta sexta-feira (11) em Goiânia Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na Avenida Uru

Dois acidentes complicam o trânsito no início da manhã desta sexta-feira (11) em Goiânia. Na Avenida Cesar Lattes, no Setor Novo Horizonte, um carro bateu contra uma árvore. No carro, a polícia encontrou bebidas alcoólicas. Dois ocupantes foram socorridos e encaminhados para hospital. Equipe da Polícia Militar (PM) está no local e o trânsito está em meia pista. O motorista q...