Cidades Acidentes com vítimas marcam o fim de semana nas rodovias estaduais de Goiás Na tarde deste sábado (31) um casal que voltava de uma pescaria morreu após a Ford Ranger em que estava sair da pista perto do distrito de Uruceres, município de Uruana

Duas pessoas morreram no final da tarde deste sábado, 31 de julho, num acidente na GO-230, próximo ao distrito de Uruceres, município de Uruana, no Vale do São Patrício. Elas estavam numa Ford Ranger, com placas de Aparecida de Goiânia, cujo condutor perdeu o controle e saiu da pista. No veículo estavam outras duas pessoas que foram levadas para uma unidade de saúde d...