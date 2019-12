Cidades Acidente que matou servidores da Defensoria Pública de Goiás é segundo em dois dias no mesmo trecho Na quinta-feira, 5, o condutor de um Honda Civic morreu depois de colidir com uma caminhonete Amarok

O acidente que tirou a vida dos dois servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) Edjer James Dias Mendes e Isadora da Silva Xavier foi o segundo em dois dias no mesmo trecho da GO-010, entre o Rio Piracanjuba e o Posto Quilombo, na ligação entre Vianópolis e Luziânia. Na quinta-feira, 5, o condutor de um Honda Civic, com placas de Brasília, morreu ...