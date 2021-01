Cidades Acidente na GO-060 deixa um morto e nove feridos na manhã deste domingo (17) Segundo informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas precisaram ser encaminhadas ao Hospital Regional de São Luís de Montes Belos

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após um acidente ocorrido na GO-060, em São Luís de Montes Belos, na manhã deste domingo (17). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas precisaram ser encaminhadas ao Hospital Regional da cidade. A corporação informou ainda que motorista do veículo não sofreu ferimentos e ficou no local prestando esclarecimentos à Polí...