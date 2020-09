Um grave acidente envolvendo dois carros deixou três mortos e seis feritos na tarde deste domingo (13), no km 46 da GO-060, entre as cidades de Santa Bárbara e Claudinápolis. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam os feridos no local.

Duas das vítimas tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. As outras quatro foram transportadas para Nazário por uma ambulância da prefeitura.

Por causa do acidente, a rodovia ficou interditada por algumas horas.