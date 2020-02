Cidades Acidente na BR-158, em Bom Jardim de Goiás, mata motorista Pista está parcialmente bloqueada, no trevo que dá acesso à cidade.

Uma pessoa morreu na manhã deste domingo (16), em um acidente de trânsito na BR-158, em Bom Jardim de Goiás, a 370 km de Goiânia. Por conta disso, a pista está parcialmente bloqueada, no trevo que dá acesso à cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão atingiu a traseira de um carro. O condutor do veículo de passeio morreu ainda no local. Em breve mais inf...