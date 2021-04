Cidades Acidente na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, deixa três pessoas gravemente feridas O veículo colidiu contra o portão de uma drogaria na madrugada deste domingo (4)

Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (4), em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o condutor teria perdido o controle da direção do Chevrolet/Camaro na Avenida Castelo Branco, e batido contra o portão de uma drogaria. De acordo com os vestígios do local,...