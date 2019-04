Vida Urbana Acidente mata um e deixa cinco feridos em Formosa Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e o carro capotou várias vezes

Um rapaz morreu e cinco ficaram pessoas feridas em um acidente, na madrugada deste domingo (7), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e o carro capotou várias vezes. O condutor, de 20 anos, morreu no local. Um passageiro de 24, que estava...