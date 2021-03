Cidades Acidente mata quatro pessoas da mesma família em Jataí Tragédia ocorreu na BR-158, a cinco quilômetros da cidade do Sudoeste de Goiás

Quatro pessoas de uma mesma família morreram na noite desta sexta-feira (19) depois que o carro em que estavam, um Fiat Uno, colidiu com uma carreta bitrem na BR-158, a cinco quilômetros de Jataí, no Sudoeste goiano.Outras duas pessoas ficaram feridas gravemente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de grande porte teria invadido a pista contrária. &...