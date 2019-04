Vida Urbana Acidente mata pai e filha na BR-020, em Formosa Outros dois ocupantes foram socorridos e encaminhados para um hospital

Atualizada às 10h31. Um homem de 45 anos, que conduzia um veículo de passeio, e sua filha de 10 morreram em um acidente, na tarde desta sexta-feira (19), no km 42, na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Outros dois ocupantes, a mãe da criança e mulher do motorista, e o enteado, filho do condutor, de 24 tiveram vários ferimentos, foram socorridos pe...