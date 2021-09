Um acidente envolvendo o time amador de vôlei Curitibanos, ocorrido na noite deste domingo (12), em Lages (SC), deixou três pessoas mortas e outras seis feridas no km 226 da BR-282.

De acordo com a PRF-SC, uma caminhonete em alta velocidade bateu de frente com um micro-ônibus que transportava dez atletas da equipe, também de Santa Catarina.

No choque, três das seis pessoas que estavam na caminhonete morreram -a motorista (uma mulher de 31 anos), um homem (de 29 anos) e uma criança (que não teve idade revelada). Os outros três passageiros do carro tiveram "lesões graves", segundo as autoridades.

O impacto não deixou vítimas fatais no ônibus. Renan Caus, ponteiro de 17 anos que faz parte do time, detalhou ao UOL Esporte o susto -a equipe voltava de Lages rumo a Curitibanos após amistosos no município em que houve o acidente. As duas cidades ficam separadas por cerca de 90 km.

"Estávamos em 12: dez atletas, técnico e motorista. Todos nós estávamos acordados no momento da batida. Depois do choque, conseguimos sair andando do ônibus", disse o jogador. Neste momento, todos se afastaram dos veículos por conta do medo de explosão.

"Logo após o acidente fiquei meio assustado porque cortei a boca, mas depois de ver que todos nós estávamos relativamente bem, fiquei calmo e esperei o socorro", prosseguiu Renan.

O jovem ainda afirmou que "todos do ônibus tiveram ferimentos, mas nada muito grave". Alguns deles precisam passar pelo hospital para exames mais detalhados.

Kleiton Jorge, treinador da equipe catarinense, também tranquilizou os seguidores diante do ocorrido por meio de seu Instagram.

"Fala galerinha, passando só pra dizer que estamos bem. Sofremos um acidente enquanto estávamos voltando para Curitibanos, mas estamos bem e estamos passando por alguns atendimentos agora", falou ele, ainda na noite de domingo.