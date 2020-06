Cidades Acidente envolvendo ônibus deixa um ferido no viaduto do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local

Um acidente envolvendo um ônibus deixou pelo menos uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (5) no viaduto que liga o Anel Viário, que estava em obras, a Avenida Rio Verde, na GO-040, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) estão no local. A vítima já foi socorrida e o trânsito no tre...