Cidades Acidente entre uma carreta e uma caminhonete deixa dois mortos e um ferido na BR-040 A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aguarda mais informações para apurar o que ocorreu no momento da batida

Uma batida de frente entre uma carreta e uma caminhonete deixou duas pessoas mortas no km 47 da BR-040, entre Luziânia e Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), durante a manhã deste domingo (26). Um homem e uma mulher que estavam na caminhonete morreram antes da chegada do socorro. O motorista da carreta também se feriu e foi levado para o hospital do mun...