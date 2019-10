Cidades Acidente entre nove veículos na GO-174, no Sudoeste de Goiás, mata duas pessoas Fato ocorreu quando guincho retirava da pista veículo que havia se envolvido em outra colisão. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas

Atualizado às 19h28 Duas pessoas morreram e ao menos quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito entre nove veículos, na manhã desta sexta-feira (11), na GO-174, entre os municípios de Montividiu e Rio Verde, no Sudoeste do Estado. A colisão, ocorrida nas proximidades do KM 274 da rodovia, teve origem no momento em que um guincho retirava da pista um veíc...