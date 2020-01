Cidades Acidente entre Kombi e caminhonete mata menina de 11 anos em Goiás Outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital do município

Uma criança de 11 anos morreu em um acidente de trânsito e outras sete pessoas ficaram feridas, na noite desta quarta-feira (1º), na Avenida Brasil, no Jardim Planalto, em Niquelândia, na região Norte de Goiás. As vítimas estavam em um Volkswagen Kombi quando o veículo bateu contra uma caminhonete. Com o impacto, a porta da Kombi abriu e os passageiros caíram. A meni...