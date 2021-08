Cidades Acidente entre duas carretas e um carro deixa dois mortos e interdita BR-153 em Santa Tereza Os veículos foram completamente carbonizados, o que dificulta o trabalho de reconhecimento dos corpos

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo (15) após um acidente entre duas carretas e um carro na BR-153, entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás, no Norte goiano. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as vítimas são os motoristas dos caminhões. Os veículos foram completamente carbonizados, o que dificulta o trabalho de reconhecimento dos c...