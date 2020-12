Cidades Acidente entre dois carros deixa três mortos na GO-164 Mais quatro pessoas ficaram gravemente feridas

Um acidente na tarde de sábado (12), envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio, na GO-164, na Cidade de Goiás, deixou três mortos e quatro feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que no momento do acidente estava chovendo e um dos veículos perdeu o controle após aquaplanagem, bateu na mureta de proteção da rodovia e colidiu com ou...