Cidades Acidente entre carro e motocicleta deixa mulher ferida em Goiânia Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local

Uma mulher ficou ferida durante um acidente entre carro e motocicleta , na manhã desta quinta-feira (6), na Avenida Genésio de Lima de Brito, no Jardim Balneário Meia Ponte, na região norte de Goiânia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local. Por conta da batida, o motorista que for passar pelo trecho deve redobrar a atenção, pois o fluxo pode e...