Cidades Acidente entre carro e caminhonete deixa um morto e quatro feridos na GO-108, em Posse Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas

Cinco pessoas se envolveram em um grave acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete, na manhã desta quinta-feira (30). A colisão aconteceu na rodovia GO-108, perto do trevo da BR-020, no município de Posse, na região Nordeste de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros em Posse foram chamadas para fazer o resgate das vítimas. A colisão aconteceu entre um Che...