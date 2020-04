Cidades Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal e três feridos em Ceres De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo viajava com destino a Brasília, quando o caminhão bateu na traseira do carro

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante uma batida entre um carro e um caminhão na tarde de sábado (11), na BR-153, no município de Ceres. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo viajava com destino a Brasília, quando o caminhão bateu na traseira do carro. Desgovernado, o veículo entrou na pista contrária e bateu contra outro caminhão. O lado...