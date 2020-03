Cidades Acidente entre caminhão e poste causa outras duas batidas na BR-060, em Rio Verde Outra carreta, para desviar dos demais veículos, foi parar fora da pista

Um caminhoneiro que seguia com destino a Jataí perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia elétrica na BR-060, em Rio Verde, na tarde desta segunda-feira (23), e provocou outras duas batidas. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Testemunhas contaram aos policiais que, com a primeira colisão, o poste acabou caindo na rodovia. Na seq...