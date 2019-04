Vida Urbana Acidente entre ônibus e moto mata mulher em Formosa Ninguém que estava no ônibus do transporte coletivo ficou ferido

Uma mulher de 32 anos morreu, e um homem de 33 anos ficou ferido, na tarde de sábado (31), após uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e uma moto na Avenida Goiás com a Rua 11, no setor Formosinha, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na motocicleta. O piloto sofreu algumas escoriações, mas a pass...