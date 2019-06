Cidades Acidente entre ônibus e carro deixa três feridos, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Colisão ocorreu nas proximidades da Estação Palmito, do Eixo Anhanguera

Um acidente entre um carro e um ônibus do transporte coletivo, ocorrido no início da tarde desta terça-feira (18), em Goiânia, deixou três pessoas feridas. A colisão ocorreu na Rua Colônia, nas proximidades da Estação Palmito do Eixo Anhanguera, no Setor Jardim Novo Mundo. As vítimas eram ocupantes do veículo de passeio. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bom...