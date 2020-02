Cidades Acidente entre ônibus e carreta deixa três mortos e mais de 50 feridos em Porangatu; veja vídeo O motorista do ônibus foi detido por levar passageiros acima da quantidade permitida e fazer uma ultrapassagem indevida

Uma colisão entre um ônibus de viagem e uma carreta deixou três mortos e 53 feridos, na tarde de sábado (1), no km 18 da BR-153, em Porangatu. O ônibus saiu do Maranhão e seguia para Goiânia quando o motorista tentou fazer uma ultrapassem indevida e bateu de frente com o veículo de carga. Ver essa foto no Instagram ...