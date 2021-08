Cidades Acidente em trecho da GO-040 mata idoso, em Goiânia Segundo informações preliminares, o acidente seria um atropelamento

Atualizada às 13h37. Um idoso de 76 anos morreu após ser atropelado, na manhã desta quarta-feira (18), em um trecho da GO-040, no Bairro Garavelo, no sentido Goiânia - Aragoiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Moacir Antônio Prudente tinha acabado de descer de um ônibus do transporte coletivo e iniciado a travessia em direção ao canteiro cent...