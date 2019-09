Cidades Acidente deixa mulher ferida na Marginal Botafogo Trânsito no local ficou congestionado na tarde desta sexta-feira

Um acidente entre dois carros deixou o trânsito congestionado na tarde desta sexta-feira (27) na Marginal Botafogo, em Goiânia. A colisão aconteceu no Setor Leste Universitário, no sentido Centro – Setor Pedro Ludovico. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou ferida. Ela sofreu escoriações na face e apresentava confusão mental no momento do atendimento. Por conta do im...