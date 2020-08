Cidades Acidente deixa dois mortos na GO-139, em Caldas Novas Motociclista e mulher não resistiram e morreram no local da colisão

Um homem de 40 anos e uma mulher morreram na noite deste sábado (08), em um acidente entre a moto que eles estavam e um caminhão na GO-139, em Caldas Novas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pilotava a moto e a mulher, que não foi identificada, estava na garupa. A moto bateu contra um caminhão e o casal morreu no local do acidente. O motorista do caminh...