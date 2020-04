Cidades Acidente com viatura deixa policial militar ferido em Goiânia Com o impacto, o carro chegou a capotar no meio da via

Um policial militar ficou ferido na manhã desta sexta-feira (24), depois de bater com a viatura em um carro que estava parado, na Vila Mutirão, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida do Povo e o veículo da PM chegou a capotar. O policial, de 28 anos, foi socorrido no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital ainda não informado. Ele sofreu uma fr...