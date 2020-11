Cidades Acidente com três carros na GO-070 deixa quatro feridos As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hugol

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na GO-070, próximo a barreira policial sentido Inhumas/Goiânia. Dois carros colidiram, ultrapassaram o guard rail e capotaram na pista de sentido contrário. De acordo com relatos dos motoristas, um veículo colidiu com um segundo carro ao tentar ultrapassagem, no km 11 da rodovia, e em seguida colidiu com um ter...