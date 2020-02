Cidades Acidente com três carros deixa três mortos na BR-364 Quando os bombeiros chegaram ao local os ocupantes de um dos veículos já estavam mortos

Três pessoas morreram na colisão frontal entre uma carreta e um carro na BR-364, no km 333, em Mineiros na tarde deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local constatou que as três vítimas já estavam mortas e os corpos presos nas ferragens do veículo. A equipe fez o desencarceramento e os corpos ficaram sob responsabilidade do IML...