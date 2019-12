Cidades Acidente com quatro veículos deixa dois mortos e quatro feridos em Santo Antônio do Descoberto De acordo com a Triunfo Concebra, que administra a BR-060, ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido

Duas pessoas morreram e ao menos quatro ficaram feridas em um acidente ocorrido na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto, na tarde desta terça-feira (10). Quatro veículos, sendo três deles de passeio, se envolveram na colisão, ocorrida no KM 5, por volta das 13h40. Um caminhão, que também estaria envolvido, não permaneceu no local. As informações são do Consórcio Triunfo C...