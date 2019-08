Cidades Acidente com parapente mata casal em Goiás Vítimas, ainda não identificadas, saíram de Caldas Novas com destino a uma fazenda

Um casal, ainda não identificado, morreu após cair de parapente em uma mata próxima às margens do quilômetro 181, da GO-309, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. O acidente teria ocorrido na noite desta terça-feira (13). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã desta quarta-feira (14) um amigo do casal, que teria sentido a falta das vítimas. Esse conhec...