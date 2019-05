Cidades Acidente com oito motos deixa oito feridos no Bairro Ipiranga, em Goiânia Ocorrência ainda está em andamento, mas Samu informou que as vítimas com ferimentos mais graves foram encaminhadas para o Hugol

Um engavetamento envolvendo oito motocicletas deixou oito pessoas feridas no final da tarde de hoje (21), na Avenida Castelo Branco, embaixo do viaduto da GO-060, no Bairro Ipiranga em Goiânia. Duas vítimas estão em estado grave, por causa do traumatismo craniano provocado pela queda. O resgate está sendo feito neste momento por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço d...