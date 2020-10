Cidades Acidente com dois caminhões deixa trânsito congestionado na BR 060, em Abadia de Goiás Rodovia está interditada para veículos pesados no sentido Goiânia-Rio Verde e não há previsão para que seja liberada

A colisão entre dois caminhões na BR 060, no quilômetro 185, em Abadia de Goiás, deixou a pista congestionada neste sábado (10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão sofreu pane mecânica e parou na via logo após uma curva. Em seguida, o outro veículo bateu na traseira do primeiro e o motorista sofreu ferimentos graves. O condutor do caminhão q...