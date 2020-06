Cidades Acidente com caminhões interdita trecho da BR-153, em Goiânia O fluxo de veículos está sendo desviado para as vias de acesso ao Paço Municipal e Jardim Novo Mundo, para a retomada da rodovia

Um acidente na BR-153, sentido Goiânia -Anápolis, envolvendo dois caminhões interdita o trecho próximo ao estádio Serra Dourada no final da manhã desta quarta-feira (17). As causas do acidente ainda são desconhecidas O trânsito está sendo desviado para as vias de acesso ao Paço Municipal e Jardim Novo Mundo, para a retomada da rodovia. Equipes da concessi...