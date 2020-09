Cidades Acidente com ambulância mata mulher e deixa dois feridos na BR-153, em Goiás Vítimas retornavam de Goiânia. Os feridos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos, na madrugada desta quinta-feira (10), em um acidente envolvendo uma ambulância na BR-153, em Itapaci, no Norte de Goiás. As vítimas estavam no veículo do município de Uruaçu e voltavam de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 42 anos, mãe do paciente que estava sendo transportado, não resistiu aos fe...