Cidades Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 21 mortos no Paraná O trecho é conhecido como Curva da Santa, onde já foram registrados vários acidentes

Um acidente com ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou ao menos 21 mortos e mais de 30 feridos na manhã desta segunda-feira (25). Segundo informações da PRF (Polícia Rodovia Federal), o ônibus descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou na lateral da rodovia. O veículo de ...