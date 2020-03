Cidades Acidente causa morte e interdita BR-020 por uma hora Colisão envolvendo dois veículos de passeio em local próximo a Formosa vitimou uma pessoa e deixou duas em estado grave

Uma colisão entre um veículo Fiat Palio e um Fiat Uno foi responsável pela morte de uma pessoa no quilômetro 18 da BR-020, próximo a Formosa, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). A ocorrência se deu por volta das 14h30 deste sábado (28) e outras duas pessoas ficaram em estado grave, sendo levadas a um hospital do município. A identidade das vítimas não fo...