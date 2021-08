Cidades Acidente causa morte e deixa três feridos na BR-153, em Jaraguá Carros bateram de frente e o condutor de um dos veículos não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Dois carros colidiram de frente na rodovia BR-153, em Jaraguá, na tarde desse sábado (7). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e três ficaram feridas. As causas do acidente serão investigadas. Um homem de 31 anos que estava sozinho no veículo ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. No outro automóvel estavam duas mulher...