"Achei que minha filha tinha morrido", diz mãe de menina de 4 anos que caiu da sacada

A mãe da menina de 4 anos que caiu de uma sacada com aproximadamente de 10 metros de altura, conta que passou minutos de tensão ao saber do acidente da filha. “Na hora que eu vi ela caída no chão pensei que minha filha tinha morrido”, lembra Leiliane Quirino. “Graças a Deus ela não sofreu nenhum arranhão, foi apenas um susto muito grande”, acrescenta. Ela conta ...