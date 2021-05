Cidades Academia da PM em Goiânia tem fila de 1,5 km para vacinação contra Covid-19 Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar que suspende imunização de forças de segurança no Estado

Apesar da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na tarde de terça-feira (5), os profissionais das forças de segurança de Goiás seguiram sendo vacinados ao longo de quarta (6). A liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e deferida pelo ministro Edson Fachin aponta que vacinar toda a categoria, como está sendo feito no Estado...