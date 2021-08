Cidades “Acabamos ficando desanimados”

Frequentar uma universidade não está nos planos de curto prazo da jovem Sthela Pires Alquino Gomes, de 19 anos. Ela, que terminou o Ensino Médio no ano passado, optou por não se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. “Não acho que ainda é o momento certo”, afirma.A jovem também não fez o Enem 2020. De acordo com ela, inicialmente a decisão foi to...