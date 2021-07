Cidades Abrigo de idosos tem surto de Covid-19 em santa Fé de Goiás Nove internos e três funcionários do local testaram positivo para a infecção pelo coronavírus, todos com sintomas leves e ninguém precisou ser internado

Um surto de Covid-19 foi registrado em um abrigo de idosos no município de Santa Fé de Goiás. De acordo com o secretário municipal de saúde, Carlos Antônio, nove internos e três funcionários do local testaram positivo para a infecção pelo coronavírus, todos com sintomas leves e ninguém precisou ser internado. Os idosos que testaram negativo foram encaminhados para o...